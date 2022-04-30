ويليامز تطلع المبعوث الفرنسي على الوضع الحالي في ليبيا

أطلعت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا وعددا من المسؤولين الفرنسيين على الوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك المشاورات التي عُقدت مؤخراً في القاهرة خلال 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري خلال لقائها بهم في باريس.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة أهمية دعم المسار الانتخابي الدستوري في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن، وكذلك أهمية ضمان أن يتم العمل أيضاً على الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي.

كما تم الاتفاق على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض ودعم الحوار بين الأطراف المعنية المتباينة في وجهات النظر مشيرة أيضا إلى عزمها عقد اجتماع متابعة في منتصف مايو في القاهرة.

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