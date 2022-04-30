فتح أبواب صندوق الزكاة في بني وليد.. والقيمة: 2.5 كيلو من أي صنف طعام

أعلن مكتب صندوق الزكاة بمدينة بني وليد، فتح أبوابه لاستقبال زكاة الفطر وتوزيعها على مستحقيها من خلال عدد من المراكز واللجان الموزعة في المدينة.

وأوضح مدير مكتب صندوق الزكاة في بني وليد يونس البقار في تصريح لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن أبواب اللجان ستكون مفتوحة أمام المواطنين طيلة اليومين المقبلين، وفي الفترتين الصباحية والمسائية لاستقبال زكاة الفطر.

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ودعا البقار، جميع المواطنين للإسراع في زكاة الفطر من سائر أصناف الأطعمة بمقدار 2.5 كيلو من أي صنف، «وذلك حتى يتمكن أعضاء المكتب من حصرها وتوزيعها على المحتاجين بوقتها الشرعي».

وأشار إلى إنه سيتم استقبال الزكاة عن طريق المراكز الموزعة على نطاق المدينة وهي: مسجد الزبير بن العوام ( مسجد القرية)، ومركز النهر بجوار (سوق الممتاز) ، ومركز تنيناي بمسجد (الصحابة)، ومركز تجميع المردوم بمسجدي (حمزة) و(الرسالة).