عادل جمعة: اللجنة المكلفة اتخذت خطوات متقدمة لإعادة فتح الحقول النفطية

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة أن اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الإقفالات النفطية أتخذت خطوات متقدمة في إعادة فتح الحقول.

وبين جمعة أن خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء وزير النفط محمد عون أحال اليوم السبت تقرير لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أكد فيه أن اللجنة المكلفة بمعالجة موضوع الإقفالات في تنسيق مستمر وستكون هناك خطوات إيجابية في هذا الملف.

وتحدث جمعة عن ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط مشيرا إلى أن وزارة التخطيط أصدرت تفويض وأحيل لوزارة المالية للتنفيذ بقيمة 3 مليار 956 مليون دينار يمثل الربع الأول من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط التي تم اعتمادها وتشمل معالجة أوضاع 9آلف عامل بقطاع النفط والزيادة المقررة بقرار مجلس الوزراء والتي تمثل 67% والتي شملتها خطة المؤسسة إلى جانب البرنامج التنموي والتشغيلي والالتزامات السابقة على المؤسسة.