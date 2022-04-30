الحداد لـ ضباط من الكلية العسكرية: لا تجعلوا أحد يخدعكم بشعارات برّاقة باطنها أطماع شخصية زائفة

ليبيا – التقى رئيس أركان الوفاق الفريق محمد الحداد، خلال البومين الماضيين ضباط الدفعة (50) من خريجي الكلية العسكرية، بحضور آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر كلية الدفاع الجوي، وآمر اللواء 53 مشاة مستقل، وعدد من ضباط الجيش الليبي.

الحداد ألقى بحسب المكتب الاعلامي التابع لرئاسة الأركان كلمة لضباط هذه الدفعة، أكد فيها على دور المؤسسة العسكرية، التي هي من أعرق مؤسسات الدولة التي يجب أن تكون مهنية, وتستخدم المنهج العلمي لتحقيق المهنية ورفع الكفاءة، فلا تخضع لهواء أشخاص ولا رغبة مجموعات معينة بل إن هذه المؤسسة تحمي الدستور وتخضع له.

وأشار إلى أنه كما كان لهذه الدفعة دور في مقارعة الإرهاب والقضاء عليه، مضيفاً” فلا تجعلوا أحد يستغفلكم أو يخدعكم بشعارات برّاقة في ظاهرها، وما في باطنها إلا الأطماع الشخصية الزائفة”.

وتابع”وأن لا تتورطوا في هذه المتاهات لأنها ستحمل لكم العداء مع من يجب عليكم الدفاع عنهم وحمايتهم، لذا يجب عليكم أن تلتزموا بالعقيدة العسكرية السليمة، وبقوانينها وتشريعاتها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية