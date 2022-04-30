أخبار ليبيا 24

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، إصرار الجزائر على الاعتراف بحكومة الدبيبة. تدخل في الشأن الداخلي الليبي، حسب قوله .

وأعرب العقوري عن استنكاره من موقف الحكومة الجزائرية الرافض الاعتراف بالحكومة التي اختارها البرلمان برئاسة باشاغا. مشيرا إلى أن ذلك تدخل في الشأن الداخلي الليبي، وتجاوز لقرارات السلطة المنتخبة ومساس بالوحدة الوطنية لليبيا.

وعبر العقوري عن استياءه من الموقف الجزائري الذي لم يكن داعما لاستقرار الشعب الليبي. مستغربا من موقف الحكومة الجزائرية التي ضربت بعرض الحائط احترام سيادة الدولة الليبية.

وجدد العقوري التأكيد بأن بعض الدول استفادت من الفوضى في البلاد لنهب مقدرات ليبيا النفطية والمعدنية من خلال التعدي على تلك الموارد داخل الاراضي الليبية. وأن تلك الأطراف تتمنى استمرار الأزمة الليبية لتحقيق مصالحها التجارية الضيقة .

وناشد العقوري العقلاء في الجزائر إلى تغليب صوت العقل ولعب دور إيجابي لصالح الشعب الليبي. في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها.