“الاستشعار عن بُعد”: “الإثنين” أول أيام عيد الفطر

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء أن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، والإثنين هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر “فيسبوك” أنه لا يوجد هلال لتتم رؤيته بعد غروب شمس اليوم السبت، وهو يوم الترائي 29 من شهر رمضان، لأن لحظة الاقتران تحدث الساعة 10:30 ليلاً فبذلك يعتبر يوم الأحد متمما لشهر رمضان ويوم الاثنين هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد المركز أنه لا يمكن رؤية الهلال مساء اليوم السبت بالعين المجردة أو حتى بالأجهزة المقربة والحديثة لأنه غير موجود فوق الأفق، مضيفا: “من يعتقد أنه رأى الهلال فهو إما مخطئ وقد تهيّأ له ذلك، أو شخص يريد التشويش على الناس”.

وتابع: “مساء يوم الأحد 30 رمضان سيكون زمن مكوث الهلال فوق الأفق وقت الغروب 45 دقيقة، وعمر الهلال أكثر من 21 ساعة، لذلك يمكن رؤيته بالعين المجردة، لو كان الطقس مناسبا للرؤية وكان الجو صحوا”.