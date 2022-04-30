الحكومة: صرف مرتبات المتقاعدين بعد عيد الفطر وفق قرار الزيادة

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة أنه سيتم بعد عيد الفطر صرف مرتبات المتقاعدين.

وأكد جمعة خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء أنه سيتم صرف مرتبات المتقاعدين وفق قرار الزيادة الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بأن يكون الحد الأدنى للمرتبات 900 دينار وسيتم صرفها بأثر رجعي منذ بداية العام.

وبين جمعة أن العمل جاري على مراجعة بيانات وزارتي الصحة والداخلية للبدء في تنفيذ الزيادة.

وأشار جمعة إلى أن ما صرف من ميزانية العام الجاري على البابين الأول والثاني يجري حسب المعتمد 1/12 وأضاف أنه لم يتم صرف أي مبالغ مالية من الباب الرابع “الدعم” للطوارئ كما لم تخصص أي قيمة لأي جهة كانت من باب الطوارئ

وأشار جمعة إلى أن البابين الثالث والخامس من الميزانية لا توجد فيهما مصروفات

وحذر جمعة من تداول أخبار كاذبو بشأن عمل الحكومة مؤكدا أنه جرى خلال العام الجاري رصد ما يقارب من 32 مستند مزور منسوب للحكومة