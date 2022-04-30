«الكهرباء»: سرقة 1000 متر أسلاك بإدارة توزيع المرقب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض مسافة 1000 متر على محول رأس الطينة خط أبورحمة فرعية أبورحمة بإدارة توزيع المرقب.

وحملت الشركة في بيان، مجموعة خارجة عن القانون مسؤولية السرقة، محذرة من استمرار ظاهرة الاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية.

– سرقة أسلاك كهرباء بطول 1000 متر في الجبل الأخضر

ونبهت شركة الكهرباء إلى ازدياد ظاهرة سرقة الأسلاك في أكثر من منطقة ما ينعكس بالضرر على المواطنين ممثلًا في انقطاع التيار بشكل متكرر، إضافة إلى آثار سلبية على الشركة ممثلة في تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.