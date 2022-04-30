الإثنين الموافق للثاني من مايو أول أيام عيد الفطر المبارك – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن يوم غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك .

وأوضح المركز في بيان عبر حسابه على “فيسبوك” أن يوم بعد غدًا الإثنين الموافق للثاني من مايو 2022 م، هو غُرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك لسنة 1443 هجري .

وتقدم العاملون بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بهذه المناسبة بأحر التهاني والتبريكات لكافة الشعب الليبي والأمةَ الإسلاميةَ بمناسبة “عيد الفطر المبارك” أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات داعينَ الله تبارك وتعالى أن يتقبلَ الصيامَ والقيامَ .