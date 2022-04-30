السفارة الأمريكية: استمرار إغلاق النفط سيتسبب في تكرار انقطاع الكهرباء بليبيا

دعت السفارة الأمريكية الليبيين إلى إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وترشيد استخدام مكيفات الهواء لتقليل انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت السفارة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا الأسبوع بإطلاع الشركاء الدوليين والليبيين على دعمنا لاستقرار شبكة الشركة العامة للكهرباء وتوقعات توليد الطاقة في صيف 2022”.

وأضافت: “ولا تزال الولايات المتحدة قلقة من أن الإغلاق المستمر للنفط قد يؤدي إلى مزيد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء لفترات أطول من الوقت وارتفاع تكلفة توليد الكهرباء طوال فصل الصيف، لكنها تظل ملتزمة بمساعدة الشركة العامة للكهرباء على التخفيف من هذه المشاكل”.

وتابعت السفارة: “يمكن أن يساعد إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وتحويل الاستخدام المكثف للكهرباء إلى خارج ساعات الذروة، كذلك ترشيد استخدام مكيفات الهواء، في تقليل إمكانية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي وتمكين شركة الكهرباء من اقتصاد الوقود نظرا للقيود الناجمة عن إغلاق حقول النفط”.