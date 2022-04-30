أميركا تجدد التعبير عن قلقها من استمرار إغلاق النفط في ليبيا

عبرت الولايات المتحدة عن استمرار قلقها من الإغلاق المستمر للنفط في ليبيا، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى المزيد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء لفترات أطول إلى جانب ارتفاع تكلفة توليد الطاقة خلال فصل الصيف.

جاء ذلك في إدراج نقلته السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر موقعها الرسمي على منصة “فيس بوك”، أشارت فيه إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أطلعت الشركاء الدوليين والليبيين على أوجه دعمها لاستقرار الكهرباء في ليبيا، وتوقّعات توليد الطاقة خلال فصل الصيف.

وبحسب السفارة؛ فإن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمساعدة الشركة العامة للكهرباء، لافتة إلى أن إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وتقليل الاستخدام المكثف للكهرباء في ساعات الذروة، فضلاً عن ترشيد استخدام مكيفات الهواء، يساهم في تقليل إمكانية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي ويمكّن شركة الكهرباء من الاقتصاد في الوقود نظرًا للقيود الناجمة عن إغلاق حقول النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية