القبض على ” ملك النحاس ” في ترهونة

أخبار ليبيا 24

تمكنت مفرزةٌ من مفارز مليشيا “اللواء 444 قتال” في مدينة ترهونة من إلقاء القبض “ناصر المعرفي” الملقب بِـ (ملك النُّحاس) .

وبحسب بيان اللواء فان المعرفي قام رفقة “عبد الرحيم الكاني” بسرقة “1379 بكرة” من الكوابل الكهربائية البحرية والعادية. التابعة لشركة الكهرباء جنوب مدينة طرابلس وحرقها وبيعها نحاس خارج البلاد عام 2019 .

وأشار البيان إلى أن بكرات الكوابل تم بيعها كخردة بمبلغ يقدر بـ “120 مليون دينار ليبي” خارج البلاد .

وعقب اعتقاله أحال اللواء ملك النحاس للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه .