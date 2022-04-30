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عادل جمعة: 900 دينار حداً أدنى لمعاشات المتقاعدين بعد العيد

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عادل جمعة، إنه جارٍ مراجعة بيانات العاملين بالصحة والداخلية من أجل تنفيذ الزيادات المقررة لهم، و وزارة المالية استطاعت تخصيص المبلغ المطلوب لتغطية مكافأة العاملين بمراكز العزل وسيحال لوزارة الصحة عقب عطلة عيد الفطر لتوزيعه على مستحقيه.

أضاف جمع، في مؤتمر صحفي، اليوم، أنه عقب عيد الفطر ستُصرف مرتبات المتقاعدين بحيث يكون الحد الأدنى 900 دينار وستستمر بهذا الشكل شهريا، ولدينا 37 ألف متـقــاعد مسجل بمنظومة التأمين الصحي وسيستكمل هذا الأمر عقب عيد الفطر، وفق قوله.

وتابع جمعة: “اللجنة الخاصة بالقروض السكنية عقـدت 4 اجتمــاعــات خلال شـهــر رمضـان وستظهر النتائج قريبا، واللجنة المكلفة للتواصل بخصوص قفل النفط مستمرة في عملها وستكون هناك خطوات إيجابية”.

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صحيفة الساعة 24

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