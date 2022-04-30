افتتاح المرحلة الثالثة من توسعة طريق عين زارة- وادي الربيع (صور)

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، المرحلة الثالثة من توسعة طريق عين زارة- وادي الربيع، الممتد من جزيرة السلام (الخمس شوارع سابقًا) إلى جزيرة النصب التذكاري، وذلك ضمن خطة عودة الحياة.

ورافق الدبيبة خلال مراسم الافتتاح، عدد من الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعميد بلدية عين زارة، ومدير شركة الخدمات العامة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ودُشن المشروع بإشراف جهاز مشروعات المواصلات، وتنفيذ مشترك من شركتي الأشغال العامة و«أشغال تونس»، وجرى افتتاح مرحلته الأولى في شهر أكتوبر الماضي.

– بدء المرحلة الرابعة من توسعة طريق عين زارة – وادي الربيع (صور)

– الدبيبة يوجه بصرف مخصصات للبلديات لتنفيذ عدد من المشاريع ضمن خطة «عودة الحياة»

– الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس

تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع

وفي فبراير الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من توسعة طريق عين زارة – وادي الربيع ضمن خطة عودة الحياة.

وذكرت منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة أن «لجنة فتح المسارات وشركة الخدمات العامة بدأتا في تنفيذ المشروع»، دون توضيح تفاصيل.

وأعلن الدبيبة في أغسطس الماضي، انطلاق مشروع عودة الحياة لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد الحصول على التمويل اللازم لها.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنها تسعى لتنفيذ 732 مشروعًا ضمن هذه الخطة، وذلك خلال اجتماع لرئيس الحكومة في نوفمبر الماضي لمتابعة سير تلك المشروعات.

الدبيبة يفتتح المرحلة الثالثة من توسعة طريق عين زارة- وادي الربيع، 30 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)

الدبيبة يفتتح المرحلة الثالثة من توسعة طريق عين زارة- وادي الربيع، 30 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)

الدبيبة يفتتح المرحلة الثالثة من توسعة طريق عين زارة- وادي الربيع، 30 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)

الدبيبة يفتتح المرحلة الثالثة من توسعة طريق عين زارة- وادي الربيع، 30 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)

الدبيبة يفتتح المرحلة الثالثة من توسعة طريق عين زارة- وادي الربيع، 30 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)