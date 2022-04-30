بن صالح: زحمة المحلات دليل على الراحة المادية بعد علاوة الأسرة

اعتبر سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري أن الزحمة على المحلات دليل على أن القدرة الشرائية للمواطن الليبي مرتفعة، ودليل على الراحة المادية التي يتمتع بها المواطن الليبي، حتى رقيق الحال وجد فرصة ليكون من المزاحمين على المحلات بسبب ما وصله من مساعدات من أهل الكرم والمروءة، وفق قوله.

وتابع قائلًا على فيسبوك: “لا ننسى أن نذكر أن إجراءات الحكومة بصرف علاوة الأسرة والأبناء والمعاشات في وقتها أيضاً لها أثر إيجابي على ما تشهده الحركة التجارية من حركة نشطة.

ربي يهنينا في بلادنا ويحفظنا من شر الفتن ويبعد عنا شر المتربصين بالوطن لتحقيق المآرب والمصالح الشخصية.

كل عام وليبيا وهلها بخير وسلام” وفق تعبيره.