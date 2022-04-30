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حكومة الوحدة تؤكد الشروع بصرف مرتبات المتقاعدين بعد عيد الفطر

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، أن مرتبات المتقاعدين ستُصرف بعد عيد الفطر المبارك، وفق قرار الزيادة الصادر عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف جمعة في مؤتمر صحفي عقده السبت، أن مرتبات المتقاعدين عن أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل ستصرف حال توفير المخصصات المالية.

ونوه جمعة أن العمل جارٍ على مراجعة بيانات وزارتي الصحة والداخلية، للبدء بتنفيذ الزيادة. كما أشار إلى أن ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط ستشمل تسوية أوضاع 9 آلاف عامل في القطاع النفطي.

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قناة 218 الليبية

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