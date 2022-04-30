توركيتو : استمرار ظاهرة المنظمات الإجرامية يجعل وقف تهريب النفط الليبي مستبعدًا

روما 30 أبريل 2022 (وال)- أكد قائد العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني” ستيفانو توركيتّو، إن توقف عمليات تهريب النفط في ليبيا من الصعب وقفها في الأوقات القريبة، وذلك ناتج لعدم القضاء على القراصنة وعصابات تهريب البشر والمواد الممنوعة والنفط.

وقال توركيتّو – خلال حلقة نقاشية بعنوان “مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا”، والتي نظمتها “إيريني” وممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل ري الخميس: “من غير المتوقع أن يتوقف في أي وقت قريب، تهريب النفط من ليبيا التي لم تشهد الاستقرار بعد، ونظرا لاستمرار ظاهرة وجود المنظمات الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع”.(وال)

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