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المركزي يرسل شحنة سيولة بقيمة 55 مليون إلى مدينة سبها

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إرسال شحنة سيولة إلى قسم إصدار مدينة سبها بقيمة 55 مليون دينار وذلك لتوزيعها على فروع المصارف التجارية.

وأكد المركزي استمراره في إرسال مثل هذه الشحنات إلى كافة فروع المصارف في البلاد وفقا لخطته المتبعة في توزيع السيولة.

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قناة ليبيا

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