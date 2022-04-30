رئيس الحكومة يكشف عن تفاصيل خطة حكومته المالية والميزانية المُقترحة

كشف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن خطة الحكومة المالية والميزانية.

باشاغا، وفي تصريحات لصحيفة “صدى” الإقتصادية، قال: “وضعنا خطة متكاملة بناء على ميزانية التي ستقترح على مجلس النواب وسيتم الكشف عنها قريباً ولدينا رؤية للتنمية في كل البلديات الليبية وفق آلية واضحة وشفافة تضعها وزارة الحكم المحلي”.

وأضاف: ”لن نستمر في تجاهل أوضاع المواطنين في أي مكان التي وصلت إلى حد غير مسبوق من المعاناة في العلاج وشتى مناحي الحياة”.

وقال: ”حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية وضعت آلية خاطئة في صندوق دعم الزواج وبها تم اهدار مبالغ مالية كبيرة لم تصل إلى مستحقيها ونحن في الحكومة الليبية سنضع آلية واضحة لهذا الصندوق بحيث يستفيد منه من هو بحاجة إلى هذا الدعم بدون عشوائية”.

وأضاف: ”نحن نرى اليوم نتائج العمل الخاطئ الذي كان عليه الصندوق ومن أدراه والمظاهرات الشبابية في كل مكان نتيجة عدم وضع خطة واضحة المعالم”.