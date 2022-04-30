رئيس الحكومة: فوجئنا بتحويل ايرادات من بيع النفط إلى حكومة الدبيبة على الرغم من وجود توافق على الاجتماع بين الأطراف في ليبيا

قال رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا: “فوجئنا بتحويل ايرادات من بيع النفط إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية على الرغم من وجود توافق على الاجتماع بين الأطراف في ليبيا وتنظيم آلية هذه المصروفات وحصرها في أبواب المرتبات والدعم فقط”.

باشاغا، وفي تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية، أضاف: “لكن هذا لم يتم وشاهدنا بيان السفارة الأمريكية الذي سلط الضوء على هذا العمل، وكذلك هناك حالياً أطراف تسعى لعقد اجتماعات لوضع وتنظيم حل لهذه المسألة بالكامل”.

وتابع: “نحن لسنا راضين على إغلاق الموانئ والحقول النفطية، ولكن هذه الاجراءات يرى من قام بها بأنها نتيجة للظلم الذي يعانون منه جراء عدم التوزيع العادل للثروة في البلاد وغياب التنمية عن مناطقهم”.

وأضاف: “قد قمت بالذهاب إلى من قام بإقفال النفط وجلست معهم واستمعت إلى مطالبهم، حيث سنعمل في الحكومة على تلبيتها”.