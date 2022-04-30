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رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ما يقوم به الدبيبة لايؤسس لدولة القانون المؤسسات وينتهك سيادة القانون والعدالة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، أن ما يقوم به رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لايؤسس لدولة القانون المؤسسات وينتهك سيادة القانون والعدالة، ويُمثل وعدم إحترام لسلطة النيابة العامة واجراءاتها .

حمزة، وفي تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، قال: “أن إعادة وزير الثقافة مبروكة توغي لعملها يعد تجاوز واضح لصحيح القانون ناهيك عن أن هذا الإجراء يُمثل عبث بمسار التحقيق، ولشروط الإيقاف الاحتياطي عن العمل على ذمة النيابة العامة طوال فترة التحقيق، وإلى حين أنتهاء التحقيقات بالادانة أو البراءة”.

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قناة ليبيا الحدث

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