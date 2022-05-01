مصدر لـ218: ناقلتان نفطيتان تقتربان من ميناء الزويتينة

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط في تصريح خاص لقناة 218، عن وجود ناقلتين من النفط الخام تتحركان باتجاه ميناء الزويتينة، وتنتظران إذن الدخول وبدء عمليات الشحن من الميناء الذي أغلقه محتجون قبل أكثر من أسبوعين، بسبب اعتراضهم على سياسة الإنفاق من عائدات النفط من قبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف المصدر في حديثه لـ218، الأحد، بأن القدرة الاستيعابية للناقلتين تبلغ 1.6 مليون برميل، ويمكنهما البدء بعمليات الشحن والتصدير فور إنهاء عملية الإغلاق، ومن المرجح أن تتجها بالشحنة إلى إيطاليا.

يُذكر أن عدداً من الحقول والموانئ النفطية في البلاد قد تم إغلاقها، بعد اعتراض محتجين على ممارسات رئيس حكومة الوحدة ومطالبتهم إياه بتسليم السلطة، بالإضافة لمطالبتهم بإقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة النفطية مصطفى صنع الله.

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