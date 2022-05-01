عقيل: المليشيات هي المشكلة الجوهرية للأزمة الليبية

أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل، أن المليشيات هي المشكلة الجوهرية، للأزمة الليبية.

وقال عقيل في تصريح لموقع ”سكاي نيوز عربية” إن نزع السلاح وتفكيكه خيار لا غنى عنه من أجل إعادة سيادة الدولة الليبية، وقد أغفله الغرب خلال الفترة الماضية، رغم أن ليبيا لن تصل إلى الاستقرار إلا باحتكارها القوة.

وأشار عقيل إلى أن بقاء المليشيات يعني استمرار تأزم الوضع الليبي، إذ إن المجموعات المسلحة تفرض سطوتها على المؤسسات العامة، وتضع معاييرها الخاصة لتقلد المناصب، بما يقيد وصول الكفاءات الليبية الحقيقية إلى مراكز الإدارة العامة.

وأضاف أن وجود المليشيات واحتكارها للسلاح يعنيان عدم الوصول إلى مؤسسة عسكرية موحدة وقوية في البلاد، وكذلك سيطرتها على النقد الأجنبي وتجارة العملة وفرضها للإفلاس الفني على البنوك، وتدميرها لشبكة الأسواق الوطنية.