منظمة العمل: وصول البطالة العالمية لأعلى مستوى لها.. وليبيا تسعى لاستقدام مليون فرصة عمل أجنبيه

خفضت منظمة العمل الدولية تصنيفها المتوقع لتعافي سوق العمل لعام 2022 بسبب تأثير المتغيرات الأخيرة لـ كوفيد 19 في عالم العمل، بالإضافة لعدم اليقين فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للوباء.

وفي تقرير للمنظمة توقع وصول البطالة العالمية لأعلى مستوى لها من قبل بدء الجائحة وحتى عام 2023 على الأقل بـ 207 ملايين، مقارنة بـ 186 مليونًا في عام 2019 وحذر من أن يكون التأثير الكلي على التوظيف أكبر بكثير من التمثيل في هذه الأرقام؛ لأن الكثير من الناس تركوا القوى العاملة.

كما أن من المتوقع أن يظل معدل المشاركة في القوى العاملة العالمية في عام 2022 أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن عام 2019.

ورجح تقرير منظمة العمل الدولية أن يتطلب إصلاح هذا الضرر سنوات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة المدى على مشاركة القوى العاملة، ودخل الأسرة، والتماسك الاجتماعي وربما السياسي.

وتجدر الاشارة الى أن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد قد أشار في تصريحات متلفزة في وقت سابق إلى عدم توفر أرقام دقيقة توضح أعداد البطالة في ليبيا حتى الآن،

مؤكدا انعدام أي نوع من المعلومات عند تسلمه مهام الوزارة، كما كشف عن سعي وزارته لاستقدام مليون فرصة عمل مصرية في ليبيا، وقال إن من بين 30 ٪ من كل عامل أجنبي يتم توظيف عمالة وطنية.