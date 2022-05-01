امغيب يصف موقف واشنطن والاتحاد الأوروبي من حكومة باشاغا بالـ”مرتبك”

وصف، عضو مجلس النواب سعيد امغيب، موقف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من الحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا، بالـ “مرتبك”.

وقال امغيب، في تدوينة على فيسبوك، ” موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي من حكومة فتحي باشاغا إلى الآن “مرتبك” لأنهم يعلمون أن حكومة السيد فتحي باشاغا حكومة شرعية تم تكليفها من البرلمان في جلسة رسمية ومنحت الثقة في جلسة قانونية مكتملة النصاب”.

وأضاف، “بالتالي هي حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات التي تمكنها من التعامل مع كل حكومات العالم. وهذا ما يقلق الغرب بشكل عام ويضعهم أمام خيارين أحلاهما مر”.

وتابع امغيب، “إن عدم الاعتراف قد يجبر باشاغا على البحث عن بديل لن يتناغم بكل تأكيد مع المصالح الأمريكية. الأوروبية. والاعتراف قد يفقدهم أدوات رخيصة سهلة الانقياد والتوجيه “عملاء لهم” يسيطرون الآن على مفاصل الدولة ويتحكمون في مقدرات الشعب الليبي”.

وقال، “لذلك ليس أمام رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا. في حال فشلت مساعيه الأخيرة في الدخول. إلى العاصمة طرابلس إلا التواصل مع حكومات دول أخرى فاعلة للتخلص من الهيمنة الأمريكية والبريطانية على وجه التحديد”.