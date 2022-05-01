الدبيبة يطالب توغي بمباشرة عملها كوزير للثقافة والتنمية المعرفية

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طلب، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، من وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، بمباشرة عملها، وذلك بعد نحو شهرين من الإفراج عنها من قبل النائب العام على خلفية التحقيق في وقائع فساد مالي.

ووجه الدبيبة، خطابا إلى الوزيرة يطلب فيه مباشرة عملها كوزير للثقافة والتنمية المعرفية اعتبارا من تاريخ يوم أمس السبت.

وأصدر الدبيبة، قرارا بتكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، بتسيير مهام وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بعد إيقاف الوزيرة مبروكة توغي.

وكان النائب العام، الصديق الصور، قد أمر بالإفراج عن وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بعد حبسها احتياطيا على ذمة التحقيق في وقائع فساد.

واتُهمت توغي بإهدار المال العام عن طريق إبرام عقود صيانة لمرافق تابعة للوزارة، والانفاق عليها من مخصصات باب الطوارئ.