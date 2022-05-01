استمرار احتجاز مراسل 218 علي الريفاوي لليوم 36 على التوالي

يتواصل احتجاز مراسل قنوات 218 علي الريفاوي، لليوم 36 على التوالي، دون معرفة أي معلومات عن مصيره أو الإفصاح عن مكانه من قبل جهاز الأمن الداخلي سرت المسؤول عن تغييبه.

وقد أعقب احتجاز الريفاوي موجة استنكار وتنديد غاضبة، وتوالت البيانات من إدارة قنوات 218 ومنظمات حكومية وقانونية عدة محلية ودولية، تطالب بالكشف عن مصير الريفاوي، دون أن تلقى أي أذن مصغية من سلطات الأمر الواقع وأذرعها الأمنية.

وقد ناشدت عائلة الريفاوي الجهات المسؤولة عن اختطاف الريفاوي بإطلاق سراحه قبل حلول عيد الفطر، إلا أن التعنت والإصرار على الممارسات القمعية التي من شأنها أن تُكتم صوت الإعلام الحر، كان الرد من سلطات الأمر الواقع الاستبدادية.

الحرية لعلي الريفاوي

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