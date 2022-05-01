أبو راص: نرحب باستئناف رحلات عودة المهاجرين من ليبيا

أعربت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ربيعة أبوراص، عن ترحيبها باستئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم والتي كانت متوقفة منذ فترة، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

كما أكدت أبو راص أن ذلك سيساهم في التخفيف من حدة تكدس المهاجرين ومعاناتهم الإنسانية في مراكز الإيواء، ويعطيهم الفرصة للعودة إلى بلدانهم.

وشددت أبوراص، على ضرورة معرفة أسباب إيقاف تلك الرحلات وضمان عدم توقفها مجدداً، ووصفتها بأفضل حل متاح حالياً، خاصة أنه لا يضع أعباء مادية على الدولة الليبية، مؤكدة على حرص اللجنة على متابعة أوضاع المهاجرين واللاجئين، ومحاسبة أي متورطين في استخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين أو إساءة معاملتهم، كما أشارت إلى أن تلك أفعال يعاقب عليها القانون، وتعتبر إساءة في استخدام السلطة، وإساءة لصورة ليبيا أمام المجتمع الدولي.