العابد يبحث آليات تنظيم سوق العمل وتفعيل التفتيش العمالي

شدد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “علي العابد الرضا”، على أهمية تطبيق معايير الصحة والسلامة في بيئة العمل، لضمان سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية.

جاء ذلك خلال اجتماع أجراه العابد، أمس السبت، عبر الدائرة الافتراضية مع مدير وأعضاء مكتب ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، استعرض الدورات التدريبية التي تقام حالياً بمدينة البيضاء والتي تأتي ضمن روزنامة التدريب 2022م، التي انطلقت في إطار خطة حكومية لتنمية قدرات الباحثين عن العمل والخريجين في مجالات تخصصية يحتاجها سوق العمل.

كما ناقش الاجتماع آليات تنظيم سوق العمل وتفعيل التفتيش العمالي، حيث اتفق المجتمعون على استمرار الدورات التدريبية وضمان تقديم الخدمات للمواطنين.