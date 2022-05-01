تقرير ميداني: جهود أممية لمساعدة العائدين إلى مدينة بنغازي لبناء حياتهم من جديد

ليبيا – تطرق تقرير ميداني نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين خطة إعادة التأهيل الرامية لعودة سكان مدينة بنغازي لممارسة حياتهم الطبيعية فيها.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد أشار إلى أن أي منزل يتم إصلاحه يجلب الراحة لسكانه بعد النزوح لمدة 4 سنوات ممن عادوا إلى ديارهم لبناء حياتهم في المدينة ناقلا عن نازحين عائدين تجاربهم مع أنقاض منازل أسرهم فالنوافذ فارغة والجدران منهارة وأكوام رماد ممتلكاتهم جعلتها ذكريات.

ووفقا لواحدة من هؤلاء العائدين تبلغ من العمر 47 عاما فإنها أصيبت بالصدمة بعد دخولها لمنزلها إذ لم تتناول الطعام لـ3 أيام فالطابق الأرضي من المنزل الواقع في حي الصابري في مدينة بنغازي القديمة حيث ولدت كان ملاذا لها ولأمها و2 من أشقائها الأكبر سنا فضلا عن أسر أخرى في الطوابق العليا.

وبحسب التقرير كانت الحياة الأسرية تدور حول فناء مركزي ذو نافورة وأشجار ظليلة حيث يلعب الأطفال في فترة ما بعد الظهر الدافئة فيما يشرب الكبار الشاي مبينا إن هذا تغير بسبب الجماعات الإرهابية فسكان الحي البالغ عددهم قرابة الـ22 ألف أسرة تركوا حيهم بسبب هذه الجماعات.

وبين التقرير أن الدمار في حي الصابري لا زال ماثلا حتى اليوم فالمباني تعرضت للقصف أو انهارت والعديد منها مليء بثقوب الرصاص مؤكدا إن العائدين لمدينة بنغازي بلغوا 191 ألفا وهم في مناطق غالبًا ما تفتقر إلى المأوى اللائق والخدمات الأساسية.

وبحسب العائدة فقد انتقلت مع أسرتها إلى جزء آخر من مدينة بنغازي للبقاء مع أختها اعتقادا منهم أن ذلك سيكون مؤقتا فقط فيما لم يأخذوا معهم أي متعلقات مثل جوازات السفر ودفاتر الأسرة والوثائق الشخصية في وقت تواصل فيه معهم جيرانهم ليخبروهم بتدمير منزلهم بسبب حريق.

وتحدثت العائدة عن مأساتها الإنسانية المتمثلة بوفاة أمها وأخويها بنوبات قلبية خلال فترة النزوح وقرارها بالعودة واستثمار ما تبقى من مال قليل لها لشراء مواد البناء لإعادة إعمار المنزل لتكتشف أن المهمة أكبر منها ليصل الدعم عبر برنامج إعادة تأهيل المأوى المصمم لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا على العودة لمنازلهم.

وأضاف التقرير إن هذا البرنامج تديره المفوضية بالتعاون مع شريكها المجلس النرويجي للاجئين فقد وصل بعد التقييم فريق لتركيب أنظمة سباكة وكهرباء جديدة وتجهيز حمام جديد وتجديد غرفة المعيشة واستبدال النوافذ والأبواب وإصلاح السقف المحطم.

وأوضح التقرير إن أكثر من 130 أسرة في مدينة بنغازي استفادت حتى الآن من البرنامج فيما ستتلقى المزيد من الأسر المساعدة خلال هذا العام مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على تجديد المنازل الفردية إذ شمل إصلاحات للمدارس والعيادات والمستشفيات التي تضررت أثناء النزاع.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية