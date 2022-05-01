افتتاح المرحلة الثالثة من توسعة طريق عين زارة وادي الربيع

أفتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المرحلة الثالثة من توسعة طريق عين زارة – وادي الربيع الممتد من جزيرة السلام الخمس شوارع سابقا إلى جزيرة النصب التذكاري ، ضمن خطة عودة الحياة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه رافق عبد الحميد الدبيبة في افتتاح المرحلة الثالثة من توسعة الطريق عدد من الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعميد بلدية عين زارة، ومدير شركة الخدمات العامة.

ودشن المشروع بإشراف جهاز مشروعات المواصلات، وبتنفيذ مشترك من شركة الأشغال العامة وشركة أشغال تونس، حيث تم أفتتاح المرحلة الأولى منه شهر أكتوبر من العام الماضي.