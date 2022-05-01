الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب على شمال غرب البلاد مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق اليوم وغدا على بعض مناطق شمال شرق البلاد، بفعل وجود منخفض جوي صحراوي يتمركز وسط ليبيا يتحرك باتجاه الشرق.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى ارتفاع متوقع في درجات الحرارة على شرق وجنوب ليبيا مع رياح نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها احيانا على بعض المناطق (60) كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

وتكون درجات الحرارة معتدلة اليوم على الشمال الغربي ومناطق الجفرة إذ تتراوح بين 21 و28 درجة مئوية، بينما تكون مرتفعة على بقية المناطق حيث تتراوح بين 35 و40 درجة مئويةـ ومن المتوقع إن شاء الله أن تكون الأجواء معتدلة نسبياً خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا هذا اليوم مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كم/س مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 21 و28 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مساء الغد على بعض المناطق خاصة على الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60)كم/س، مما يسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، ولاتتجاوز 32 درجة مئوية على الجبل الأخضر -أقصى الساحل الشرقي، وتسجل انخفاضا ملحوظ غدا علي أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 36 درجة مئوية، ولاتتجاوز 28 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاض غدًا على اغلب المناطق.