الحاجي: «حفتر» صمام أمان للكيان الصهيوني

وصف جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بأنه صمام أمان للكيان الصهيوني، على حد قوله.

وقال الحاجي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المحكمة الفدرالية في ولاية فريجنيا الأمريكية تطلب معلومات من جهاز المخابرات (CIA) عن عميلهم «مجرم الحرب حفتر»..! وترد الأخيرة على المحكمة بأن هذا من أسرار المهنة”، بحسب وصفه.

وأضاف “التعليق: حفتر صمام أمان للكيان الصهيوني من خلال دوره في حراسة الحدود المصرية، وهو الخط الامامي لحماية الكيان الصهيوني. وسيبقى حتى التخلص من الجيف التي تمشي على بطونها «دولة وبرلمان» برجال دولة للتعامل مع المعادلة التي تضمن سلامة الحدود المصرية”، وفقا لتعبيره.