مكافحة الأمراض: متوسط عدد الوفيات الأسبوعي بكورونا صفر

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا أن متوسط عدد الوفيات بكورونا في ليبيا بلغ صفر.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تسلم عدد (1281) عينة مؤكدا أن متوسط عدد العينات (214) عينة ومتوسط عدد الحالات الموجبة حالتين متوسط عدد الحالات المتعافية (09) حالات ومتوسط عدد الحالات الوفيات صفر ونسبة الحالات الموجبة (0.93 %)

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 501,916 حالة منها الحالات النشطة: 4,462 حالة والمتعافين: 491,024 حالة والوفيات: 6,430 حالة.