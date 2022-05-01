الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بالأتربة والغبار يؤثر على البلاد

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر البلاد بمنخفض صحراوي يتمركز وسط ليبيا، ويتحرك باتجاه الشرق مما يساهم بتقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي، وارتفاع في درجات الحرارة على شرق وجنوب ليبيا، مع رياح نشطة على أغلب المناطق مثيرة للأتربة والغبار.

وفي نشرته المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة بدءاً من الأحد على مناطق رأس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة، توقّع المركز أن تكون السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً الأحد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، بينما تكون شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها أحياناً إلى 60كم/س، مثيرة للأتربة والغبار ودرجات حرارة قصوى، تتراوح على أغلب المناطق ما بين21-28مْ .

أما في مناطق الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات، مراده، فتتكاثر السحب مساء الاثنين على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، بينما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60 كم/س، مما تسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 36-41مْ ولا تتجاوز 32 مْ على الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل انخفاضاً ملحوظاً يوم الاثنين على أغلب المناطق.

في الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة، تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 34-36مْ، ولا تتجاوز 28مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضاً يوم الغد على أغلب المناطق.

وتحافظ درجات الحرارة على ارتفاعها في مناطق الكفرة، السرير، تازربو متراوحة بين 39- 42مْ مع سماء صافية، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتكون على الكفرة جنوبية غربية نشطة السرعة.

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