منخفض جوي صحراوي وسط ليبيا وتوقعات بأجواء معتدلة خلال عطلة العيد – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية. أن يشهد الطقس اليوم الأحد منخفضًا جويًا صحراويًا يتمركز وسط ليبيا.

وأضاف المركز. أن المنخفض يتحرك باتجاه الشرق يساهم بتقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب على الشمال الغربي.

وتوقع المركز أيضًا احتمالية بسيطة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة. على بعض المناطق هذا اليوم ويوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأوضح مركز الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ترتفع على شرق وجنوب ليبيا مع رياح نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها أحيانا على بعض المناطق (60) كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

وأفاد أن درجات الحرارة تكون معتدلة اليوم على الشمال الغربي ومناطق الجفرة حيث تتراوح مابين (21 – 28) مْ , بينما تكون مرتفعة على بقية المناطق تتراوح مابين (35 – 40)مْ .

وذكر مركز الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة نسبياً خلال عطلة عيد الفطر المبارك.