عضوة بالنواب: استئناف «العودة الطوعية» يخفف معاناة المهاجرين بمراكز الإيواء

أعربت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب ربيعة أبوراص عن ترحيبها باستئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم والتي كانت متوقفة منذ فترة .

وقالت ربيعة أبوراص إن استئناف البرنامج «يساهم في تخفيف حدة تكدس المهاجرين ومعاناتهم الإنسانية في مراكز الإيواء ويعطيهم الفرصة للعودة إلى بلدانهم». وشددت على «ضرورة معرفة أسباب ايقاف تلك الرحلات وضمان عدم توقفها مستقبلا باعتبار ذلك هو أفضل حل متاح حاليا خاصة انه لايضع أعباء مادية على الدولة الليبية»، وفق المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا.

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متابعة أوضاع المهاجرين واللاجئين

وأكدت أن لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان «حريصة على متابعة أوضاع المهاجرين واللاجئين ومتابعة محاسبة أي متورطين في استخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين أو إساءة معاملتهم». وأشارت إلى أن «تلك أفعال يعاقب عليها القانون وتعتبر إساءة في استخدام السلطة ، بالإضافة إلى أن تلك الأفعال أساءت لصورة ليبيا أمام المجتمع الدولي».

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا والوافدين بغالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.