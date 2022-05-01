توقعات الطقس: منخفض صحراوي وسط ليبيا يساهم بتقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب

العنوان – طرابلس

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن الطقس يشهد منخفض صحراوي يتمركز وسط ليبيا يتحرك باتجاه الشرق.

وأضاف المركز أن هذا المنخفض يساهم بتقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي وارتفاع في درجات الحرارة على شرق وجنوب ليبيا مع رياح نشطة على اغلب المناطق مثيرة للأتربة والغبار.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق .

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها أحيانا إلى (60)كم/س مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(21-28)مْ .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مساء الغد على بعض المناطق خاصة على الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60)كم/س مما تسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ ولاتتجاوز(32)مْ على الجبل الأخضر -أقصى الساحل الشرقي ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-36)مْ ، ولاتتجاوز (28)مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى غربية شمالية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتكون على الكفرة جنوبية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39- 42)مْ، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.