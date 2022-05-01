حكومة باشاغا: ملتزمون بعقد الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال

أكد سالم الزادمة نائب رئيس حكومة فتحي باشاغا على التزام الحكومة بعقد الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

وقال الزادمة في بيان له بمناسبة عيد العمال إن الحكومة ملتزمة بدعم شريحة العمال بكافة حقوقهم، والمضي قدمًا في استعادة إستقرار الوطن وتعزيز السلام والوئام المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كل المجالات، وعقد الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

وشدد الزادمة على أن الحكومة الليبية تتقدم إلى جميع العمال في ليبيا بأصدق التهاني بمناسبة عيد العمال الذي يوافق يوم 1 مايو من كل عام، مؤكدا أن العمال هم العمود الفقري، واللبنة الأساسية لقيام أي مجتمع، للنهوض به نحو البناء والتنمية والازدهار.