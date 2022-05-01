الميسرة.. مبادرة حكومية لتسديد مديونية النزلاء الغارمين بالسجون الليبية

أعلنت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن عن مبادرة “الميسرة”، للتفريج عن الغارمين من المسجونين بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بربوع ليبيا، بالتعاون والدعم من الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الزكاة ومنظمة خيرية.

وأكدت الوزيرة “عبد الرحمن” التي أعلنت عن المبادرة في احتفالية السبت بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن المبادرة تأتي لدعم المواطنين المعسرين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، ومن باب التضامن الإنساني والتعاون الخيري والدور الوطني الإيجابي في دعم المسجونين في المؤسسات الإصلاحية، وفق قولها.

وأضافت “عبد الرحمن” أن المبادرة ترعاها حكومة الوحدة بالتزامن مع عيد الفطر، “لتفريج كربة الغارمين من السجناء والسجينات”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستلحقها مبادرات أخرى.

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