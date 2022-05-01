موقع لمجلس الأمن: تعقد الأوضاع في ليبيا يحتم ضرورة تعيين مبعوث أممي

أكد تقرير صادر عن موقع تابع لمجلس الأمن الدولي، أن تعقد الأوضاع في ليبيا، يحتم ضرورة تعيين مبعوث أممي في أقرب وقت ممكن.

وقال تقرير لموقع «سكيورتي كاونسل ريبورتر» التابع لمجلس الأمن: “هناك العديد من السلبيات في ظل بقاء ليبيا من دون مبعوث أممي يترأس البعثة الأممية فيها”.

وأضاف “تصاعد المخاوف بشأن الوضع الأمني في ليبيا رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام 2020، يحتم ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد، وهناك ضرورة لتفعيل عمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة”.

وتابع “عدم الاستقرار في ليبيا قد يؤدي إلى زيادة في وتيرة الهجرة غير الشرعية من ليبيا وعبرها بشكل أساسي نحو أوروبا، إضافة إلى تدفق الأسلحة والمقاتلين عبر شمال إفريقيا، فيما لا زالت الاستفادة من الثروات النفطية بشكل عادل في البلاد والمساهمة في سد نقص إنتاجها عالميا أمر مثير لقلق المجلس”.