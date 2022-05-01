وزيرة العدل: إطلاق مبادرة للتيسير على الغارمين

أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، إطلاق مبادرة تحت شعار (الميسرة)، بهدف التيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة فروع جهاز الشرطة القضائية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن المبادرة تقام بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الزكاة ومؤسسة ومازال فينا الخير الأهلية وتحت رعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وحضر إطلاق المبادرة بمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي ( ب) وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج ومحامي عام طرابلس هشام حموده والشيخ عادل العريفى رئيس مؤسسة ومازال فينا الخير الأهلية ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس عميد فرج الحديدي وأمناء سر مكتب وزير العدل ورئيس الجهاز، وعدد من الضباط والمدعوين .

وقالت وزيرة العدل أن الوزارة تشعر بمعاناة المواطنين المعسرين لاسيما من هم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وبينت أنها ستقوم بمساعدة الغارمين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، ومن باب التضامن الإنسانى والتعاون الخيري والدور الوطني الإيجابي في دعم المسجونين في المؤسسات الإصلاحية .