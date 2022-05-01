العكروت: تناقض أردوغان ومسيرته المتعرجة يضعان مؤيديه في حرج

قال محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، إن من يتابع ويرصد مسيرة السياسة الخارجية للسيد أردوغان سيلاحظ أنها مسيرة متعرجة، يمينا حيناً، وحيناً يسارا، صعوداً تارةً، وتارةً هبوطاً، يقوم بالمتناقضات في نفس الحدث، و وهذا يجعل المصفقين له في واقعة معيّنة في موقف الحرج، فالرجل يمتاز بالبرغماتية والواقعية في سياسته ويتعامل مع الحدث حسب الظرف والوقت.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “المصفقون تفجأهم تصرفات السيد أردوغان، فيقعون في مطب التبريرات لتقلب تعامل السيد أردوغان، هم يريدون منه الثبات على نمط محدد، وهو يتصرف حسبما تمليه عليه الظروف وحسبما تتطلبه مصلحة بلاده.. السياسي الذي يضع حداً وخطاً، لا يعتبر من الدهاء ما يجعله قائداً لبلاد، السياسي هو من يتعامل مع الأحداث حسب الظروف وتكون مصلحة بلاده وشعبه فوق أي مبدأ، والمصفق الذي ينتظر من السياسي الداهية أن يضع رضا المصفّق فوق مصلحة الوطن، هو مصفّق أحمق”.