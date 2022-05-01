الدغاري لـ «بوابة إفريقيا»: من الخطأ قفل إنتاج وتصدير النفط

جدد عضو مجلس النواب والمرشح الرئاسي خليفة الدغاري، تأكيده على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة.

وقال الدغاري في تصريح خص “بوابة إفريقيا الإخبارية” بنسخة منه، إنه “من الخطأ قفل إنتاج وتصدير النفط المصدر الأساسي والمورد الرئيسي للبلاد في ظل الارتفاع الحالي لأسعار النفط، وقد كان لنا تجربة سابقة خسرت البلاد ما يزيد عن 120 مليار كان الليبيون في أمس الحاجة إليها في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية التي تعاني منها البلاد”.

وأضاف الدغاري، “من الأجدى مضاعفة الإنتاج في الظروف الي يمر بها العالم والصراع الدولي على النفط والغاز مع الاحتفاظ بموارد في حسابا المؤسسة الوطنية ووضع رقابة صارمة على الصرف وفي أبواب محددة”.