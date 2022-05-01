«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة وسرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة إلى قوية شمالية غربية على ساحل مصراتة وسرت، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي مع ارتفاع للموج قد يصل إلى 3.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وأثناء هطول المطر.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون خفيف الموج غدا على ساحل زوارة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 و3 أمتار.

• السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

• الرياح جنوبية شرقية إلى بحرية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.