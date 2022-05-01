الارصاد: تقلبات جوية وأمطار متفرقة اليوم وغــدا على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 01/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتأثر بمنخفض جوي صحراوي يتمركز وسط ليبيا يتحرك باتجاه الشرق يساهم بتقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب على الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق هذا اليوم يوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي ، وارتفاع في درجات الحرارة على شرق وجنوب ليبيا مع رياح نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها احيانا على بعض المناطق (60) كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية .

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة معتدلة اليوم على الشمال الغربي ومناطق الجفرة حيت تتراوح مابين ( 21 – 28 ) مْ , بينما تكون مرتفعة على بقية المناطق حيث تتراوح مابين ( 35 – 40 ) مْ .

ومن المتوقع بحسب التقرير إن شاء الله أن تكون الأجواء معتدلة نسبياً خلال عطلة عيد الفطر المبارك.