كوبيش: حكومة الدبيبة هي الوحيدة الشرعية في ليبيا

قال المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا “يان كوبيش” إنه لا يمكن إعلان حكومة جديدة في البلاد إلا بعد إجراء انتخابات وبإرادة الشعب، وفق تعبيره.

وأضاف “كوبيش” في مقابلة خاصة مع صحيفة ديلي صباح التركية، أن هناك حكومة واحدة فقط في ليبيا من وجهة نظره وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة، قائلا إنها الحكومة المعترف بها دوليًا وجرت المصادقة عليها وإلزامها بالوصول بالبلاد إلى الانتخابات في مختلف المؤتمرات بما في ذلك مؤتمر باريس.

وأشار المبعوث الخاص السابق في ليبيا إلى أن جميع المشاركين في مؤتمر باريس كانوا واضحين للغاية وأكدوا أن الحكومة الجديدة ستأتي بعد الانتخابات في البلاد وستكون نتيجة لعملية شرعية، موضحا أن هذا هو المسار الذي اتخذه وأيده المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا التي كانت حاضرة في المؤتمر.

وأكد “يان كوبيش” أن وجود حكومتين في ليبيا يعني الصراع والفوضى، وهما قد تعملان ضد مصالح ليبيا وتعمل ضد إجراء الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تشكيل حكومة شرعية تقوم على أصوات الشعب، قائلا إن الوقت حان لوقف معاناة ليبيا بسبب الحكومات المؤقتة المتتالية.

وأشار المبعوث الخاص السابق في ليبيا “يان كوبيش” إلى أنه لا تزال هناك بعض المناقشات بشأن كيفية تحسين الأساس القانوني والدستوري قبل إجراء الانتخابات التي تعتبر أمرا واقعا لا بد منه ولا ينبغي تأجيلها أكثر من ذلك، مضيفا أنه من الأفضل إجراؤها حتى لو كانت غير كاملة، وفق تعبيره.