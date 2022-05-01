العابد يبحث آليات تنظيم سوق العمل

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد خلال اجتماع عبر الدائرة المغلقة آليات تنظيم سوق العمل وتفعيل التفتيش العمالي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أنه شارك في الاجتماع أمين سر شؤون الديوان بالوزارة عادل عبدالسلام ومدير مكتب ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ومديرو الإدارات والمكاتب سير العمل بفرع الديوان ومكاتب العمل بالمنطقة الشرقية.

وتطرق الاجتماع إلى آليات تنظيم سوق العمل وتفعيل التفتيش العمالي؛ واستعرض الاجتماع الدورات التدريبية التي تقام حاليا بمدينة البيضاء والتي تأتي ضمن روزنامة التدريب 2022م التي انطلقت في إطار خطة عودة الحياة لتنمية قدرات الباحثين عن العمل والخريجين في مجالات تخصصية يحتاجها سوق العمل؛ كما

وفي ختام الاجتماع شدد الوزير على أهمية تقديم الخدمات للمواطن واستمرار التدريبات كما شدد بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية على أهمية تطبيق معايير الصحة والسلامة في بيئة العمل لضمان سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص.