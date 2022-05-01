باشاغا يكشف عن القيمة المخصصة لصندوق دعم الزواج من ميزانية الحكومة

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كشف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا أن القيمة المرصودة في ميزانية الحكومة بخصوص صندوق دعم الزواج 2 مليار.

وأضاف باشاغا بحس صحيفة صدى الاقتصادية. أن التوزيع لن يكون عشوائيًا. ولن نضع المواطنين في مأزق كالذي حصل مع حكومة الدبيبة.

وأوضح رئيس الحكومة. أن حكومة الدبيبة وضعت آلية خاطئة في صندوق دعم الزواج وبها تم إهدار مبالغ مالية كبيرة لم تصل إلى مستحقيها.

وتابع باشاغا :”نحن في الحكومة الليبية سنضع آلية واضحة لهذا الصندوق بحيث يستفيد منه من هو بحاجة إلى هذا الدعم بدون عشوائية”.

وذكر رئيس الحكومة :”نحن نرى اليوم نتائج العمل الخاطئ الذي كان عليه الصندوق. ومن أدراه والمظاهرات الشبابية في كل مكان نتيجة عدم وضع خطة واضحة المعالم”.