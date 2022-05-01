ضبط شخص في بنغازي يسرق حديد البناء

تمكن مركز شرطة الكويفية، من إلقاء القبض على شخص متلبساً بسرقة حديد يستخدم في البناء (إسقالة) من منزل مواطن قيد الإنشاء وعند مشاهدته لأعضاء المركز قام بإلقاء قنبلة يدوية على أعضاء المركز.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “وردت لشكوى من المواطن ن.أ.أ ضد أحد الاشخاص يقوم بسرقة الحديد المستخدم في البناء (إسقالة) من منزله الذي لا يزال قيد الإنشاء”.

وأضاف البيان “أكد المواطن أن الشخص القائم بالسرقة يستقل مركبة آلية نوع داوو كالوس حمراء اللون وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة الكويفية مقدم طارق نجم تعليماته بضبط المركبة سالفة الذكر ومن على متنها”.

وتابع “تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وتم مشاهدة شخص يقوم بسرقة حديد يستخدم في البناء ووضعه فوق مركبته وعند ضبطه قام بإخراج قنبلة يدوية (رمانة) ورميها على أعضاء المركز ولكنها لم تنفجر وتم السيطرة عليه وضبطه وتم الانتقال به إلى المركز”.

واستطرد “بالإستدلال معه تبين أنه يدعى ي.ر.أ ليبي الجنسية واعترف بما نسب إليه وعند البحث في منظومة المطلوبين بالمركز اتضح أنه مطلوب على ذمة قضية سرقة أخرى، اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة”.